Internautas flagram veículo de empresa descartando lixo de forma irregular em Vilhena

A redação do Extra de Rondônia recebeu, neste sábado, 11 de abril, imagens enviadas por internautas que flagram um veículo, supostamente vinculado a uma empresa, realizando o descarte irregular de resíduos às margens de uma estrada vicinal em Vilhena.

De acordo com as informações encaminhadas, o material foi jogado em uma área não autorizada. Os registros foram feitos em momentos distintos por diferentes pessoas, que decidiram compartilhar a situação para cobrar providências das autoridades.

INDIGNAÇÃO DOS MORADORES

Nas mensagens enviadas à equipe de reportagem, o tom é de revolta. Um dos leitores desabafou sobre o impacto visual e ambiental nas áreas rurais da cidade:

“Bom dia, pessoal. Olha só, carro de empresa jogando lixo nas nossas estradas. Nós temos que começar a denunciar para parar essa lixaiada nas nossas estradas e chácaras no começo da cidade. Se levar para a polícia ou para os vereadores, eles podem nos ajudar, porque é muito feio o que estão fazendo”, relatou o internauta.

Outro morador também manifestou indignação com a audácia da ação: “Rapaz, mas que cara folgado, né? Vamos achar a empresa dele e colocar nas redes sociais para acelerar uma punição”. Segundo os relatos, o descarte ocorreu em uma vicinal, embora o ponto exato não tenha sido especificado nas mensagens.

INFRAÇÃO AMBIENTAL

O descarte inadequado de resíduos em áreas públicas ou rurais configura infração ambiental grave, sujeita a multas e penalidades previstas na legislação municipal e federal. Casos como este demandam apuração imediata dos órgãos de fiscalização ambiental para a identificação do infrator e a limpeza do local.

ESPAÇO ABERTO

A redação do Extra de Rondônia informa que o espaço segue aberto para manifestação da empresa que aparece nas imagens ou das autoridades competentes, caso desejem prestar esclarecimentos sobre o ocorrido ou sobre as medidas que serão adotadas.