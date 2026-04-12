Motocicleta furtada é localizada em terreno baldio após denúncia em Vilhena

Uma motocicleta Honda CG 150 Titan, que havia sido furtada no último dia 7 de abril, foi recuperada pela Polícia Militar na manhã de sábado, 11 de abril, em Vilhena.

O veículo estava abandonado em um terreno baldio na área urbana da cidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada por um transeunte que estranhou a presença do veículo no local.

Inicialmente, ao consultarem a placa, os militares não encontraram restrições criminais, mas decidiram realizar uma averiguação minuciosa devido às condições do abandono.

FALHA NO SISTEMA

Após checagem complementar junto à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), os policiais confirmaram que a motocicleta era, de fato, objeto de furto registrado há poucos dias.

A ausência do alerta no sistema eletrônico no momento da primeira consulta ocorreu devido a uma instabilidade técnica no sistema DetranNet, que impedia o lançamento de restrições administrativas e criminais em tempo real.

RESTITUIÇÃO

Diante da confirmação da procedência ilícita, a motocicleta foi removida e entregue na UNISP.

O veículo passará pelos procedimentos de praxe e, posteriormente, será restituído ao legítimo proprietário. O caso segue sob investigação para tentar identificar os autores do furto.