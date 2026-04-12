Suspeito de furto é preso com as mesmas roupas do crime após ser flagrado por câmeras em Vilhena

Um homem com extenso histórico criminal foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de sábado, 11 de abril, em Vilhena, poucas horas após realizar um furto em uma residência.

O crime foi registrado por câmeras de monitoramento, o que facilitou a identificação imediata do autor pelas guarnições de serviço.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima ausentou-se de sua casa entre as 11h e as 17h. Ao retornar, encontrou a janela da cozinha arrombada e percebeu o furto de uma botija de gás cheia, incluindo o registro e a mangueira. Pelas imagens do sistema de segurança, foi possível visualizar o suspeito vestindo boné preto, camiseta azul com detalhes brancos e bermuda jeans.

PRISÃO EM FLAGRANTE

De posse das características físicas e das vestimentas, as equipes policiais iniciaram diligências ininterruptas. Ao assumirem o turno, os militares da nova guarnição deslocaram-se até um endereço conhecido por ser o ponto habitual de permanência do suspeito, onde o localizaram em frente ao imóvel.

No momento da abordagem, o homem ainda trajava as mesmas roupas utilizadas durante o furto. No local, os policiais encontraram a botija de gás e os acessórios subtraídos. Diante das evidências e das imagens, o indivíduo confessou espontaneamente a prática do delito.

PROCEDIMENTOS

O suspeito, que já é amplamente conhecido no meio policial pela prática reiterada de crimes contra o patrimônio, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Os objetos recuperados foram apresentados à autoridade policial para a devida restituição ao proprietário.