Veja detalhes da ocorrência de recuperação do caminhão tomado em assalto em Vilhena; família foi feita refém dentro de casa pelos criminosos

A Polícia Militar detalhou, na manhã deste sábado, 11 de abril, as circunstâncias da recuperação de um caminhão Mercedes-Benz L-1113, de cor amarela, que havia sido roubado durante um assalto violento em Vilhena.

O veículo foi localizado escondido em uma área de vegetação alta na Estrada do Rio Mosquito, sentido ao estado de Mato Grosso.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as próprias vítimas iniciaram buscas por conta própria ao amanhecer, seguindo rastros de pneus que levavam à região de mata.

Ao visualizarem o caminhão escondido, e por medo de que os assaltantes ainda estivessem no local, a família acionou imediatamente a Polícia Militar.

TINTAS PARA “MAQUIAR” O ROUBO

No local onde o veículo foi abandonado, os policiais encontraram uma sacola contendo quatro latas de tinta spray, nas cores amarela e preto fosco. A suspeita é de que os criminosos planejavam alterar as características do caminhão para dificultar a identificação pela polícia e facilitar o transporte do bem para fora da cidade.

PRISÕES E INVESTIGAÇÃO

A ocorrência ganhou um novo desdobramento com a informação de que, ainda durante a madrugada, outra guarnição da PM havia prendido dois indivíduos em um veículo GM Celta de cor prata. Com eles, os militares localizaram o Certificado de Registro de Veículo (CRV) original do caminhão roubado.

O documento e os suspeitos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). A Perícia Técnica deve realizar os procedimentos nos veículos para colher digitais e outras provas que liguem os detidos diretamente ao assalto em que o casal foi mantido refém e amarrado dentro de casa.

O caminhão foi removido do local com o apoio da família e entregue à autoridade policial para os trâmites de restituição aos proprietários. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.