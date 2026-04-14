Com vilhenenses na lista, AVANTE apresenta pré-candidatos a deputado estadual em RO; confira

O partido Avante começa a se movimentar nos bastidores políticos de Rondônia e já articula um grupo de pré-candidatos a deputado estadual visando as próximas eleições.
A lista reúne lideranças políticas, ex-parlamentares, vereadores e representantes de diferentes municípios do estado, com destaque para Porto Velho, Cacoal, Vilhena e região.
Entre os nomes confirmados está o deputado estadual Marcelo Cruz, de Porto Velho, além de figuras conhecidas do legislativo municipal como os vereadores Marcos Combate, Jeovane Ibiza, Breno Mendes e Zé Paroca.
Também integram o grupo o médico Luiz Ferrari, o secretário de obras de Vilhena Laércio Torres, além do ex-deputado estadual Hermínio Coelho, figura tradicional na política do estado.
Outros nomes que aparecem como pré-candidatos são Allen Goianinho, o ex-vereador Joel da Enfermagem, o Professor Célio e o também ex-vereador Paulo Tico.
A composição inclui ainda lideranças comunitárias como Solange da Feira e Márcia da Saúde, além de Cidinha Albuquerque.
No interior, o partido também aposta em nomes como o vereador Clebim Fúria e Sargento Ramalho. Já na região de fronteira, aparece a ex-prefeita Mary Granemann. Em Buritis, o ex-prefeito Roni Irmãozinho também figura entre os pré-candidatos.
>>> Confira a lista completa dos pré-candidatos:
Pré-candidatos:
Allen Goianinho
Sindicalista André do Sinjur
Vereador Breno Mendes
Vereador Jeovane Ibiza
Ex-deputado estadual Hermínio Coelho
Ex-deputado estadual Jesuino Boabaid
Ex-vereador Joel da Enfermagem
Laércio Torres
Dr Luiz Ferrari
Gilber
Deputado Estadual Marcelo Cruz
Vereador Marcos Combate
Vereador Zé Paroca
Ex-vereador Paulo Tico
Denair Pedro
Prefeito Jurandir de Oliveira
Ex-prefeito Buritis Roni Irmãozinho
Ex-prefeito Nova Brasilândia Silas Borges
Vereador Dr Santana
Ex-vereador Edivilson Negreiros
Pré-candidatas:
Ex-deputada estadual Cássia das Muletas
Cidinha Albuquerque
Cristina Legasse
Cristiane Ortega
Franciane Sampaio
Ana Glaide
Juscelia Dallapicola
Luciana Saldanha
Luana Lemos
Márcia da Saúde
Mary Granemann
Meyre
Solange da Feira
Simone Macedo