Definidos horários de velório e sepultamento de Ricardo Simonetto em Vilhena

A cidade de Vilhena se despede do engenheiro agrônomo Ricardo Simonetto, de 40 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na noite de quarta-feira, 15 de abril.

Membro de uma família tradicional e muito querida na região, sua partida precoce gerou profunda comoção entre amigos, familiares e colegas de profissão.

As cerimônias fúnebres serão realizadas no Memorial São Matheus, em Vilhena. O velório tem início previsto para as 17h desta quinta-feira (16). Já o sepultamento ocorrerá na sexta-feira (17), às 16h, no Cemitério Campo Santo Alto da Paz.

O ACIDENTE

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Ricardo retornava para o estado após participar da feira Parecis SuperAgro, em Campo Novo do Parecis (MT).

O acidente ocorreu na BR-364, no trecho entre Sapezal e Campos de Júlio, quando a caminhonete que ele conduzia colidiu com uma carreta que saía de uma propriedade rural.

Devido à força do impacto, Ricardo ficou preso às ferragens e o óbito foi constatado ainda no local por uma equipe do Samu. Outras pessoas que estavam no veículo foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

LEGADO

Profissional respeitado no setor do agronegócio, Ricardo Simonetto residia em Vilhena com a família. Ele deixa a esposa, a médica Sabrina Simonetto, e dois filhos pequenos. Nas redes sociais, são inúmeras as mensagens de luto e apoio à família, destacando o caráter e a dedicação de Ricardo à profissão e aos seus entes queridos.