Atentado a tiros termina em colisão de veículo, fuga por aplicativo e prisão de suspeitos em Vilhena

Uma ocorrência de tentativa de homicídio mobilizou diversas guarnições da Polícia Militar na tarde deste domingo, 19 de abril, no setor 23, em Vilhena.

O incidente, que envolveu disparos de arma de fogo e um acidente de trânsito, resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chegava de bicicleta à casa de amigos na Rua 2304 quando foi abordada por ocupantes de um veículo Corsa de cor preta.

Um dos suspeitos apontou uma pistola e ordenou que o jovem não corresse, mas a vítima conseguiu buscar abrigo no interior do imóvel.

Após darem uma volta no quarteirão, os suspeitos retornaram à frente da residência. No entanto, o condutor perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu violentamente contra o muro de uma casa vizinha. Três indivíduos desembarcaram do carro e um deles efetuou cerca de quatro disparos antes de o grupo fugir a pé.

A Polícia Militar iniciou diligências imediatas e descobriu que o grupo utilizou um veículo de transporte por aplicativo para se dispersar pela cidade após o acidente. Um dos envolvidos, um adolescente de 17 anos, foi localizado em sua residência e confessou participação no atentado, indicando onde os demais comparsas haviam desembarcado.

Dando continuidade à operação, os militares deslocaram-se até o bairro Barão do Melgaço I. Ao notar a aproximação da viatura, um segundo suspeito tentou destruir o próprio celular.

No quintal da casa dele, a polícia localizou uma quantidade expressiva de entorpecentes (maconha e cocaína) enterrada, além de anotações típicas do tráfico de drogas e tapetes que pertenciam ao veículo acidentado.

A perícia técnica foi acionada e encontrou, dentro do veículo abandonado no local do crime, quatro cápsulas deflagradas e munições intactas de calibre 9mm. Há indícios de que a arma utilizada possa ter apresentado falha durante o ataque.

O veículo foi apreendido e os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a droga e o material coletado.

O caso segue sob investigação para identificar o terceiro ocupante do carro e a motivação do crime.