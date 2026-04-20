CTG Sinuelo do Norte realiza tradicional Costelão do Trabalhador em Vilhena

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte promoverá, no dia 1º de maio de 2026, a tradicional festa Costelão do Trabalhador, em comemoração ao Dia do Trabalhador.

O evento será realizado na sede do CTG e promete reunir a comunidade em um dia inteiro de celebração, com foco na valorização da cultura gaúcha, gastronomia típica e música ao vivo.

O principal destaque da programação será o costelão assado no fogo de chão, preparado de maneira tradicional. Para o público, estarão disponíveis diferentes opções de consumo por meio de vales antecipados, incluindo 01 espeto de costela, no valor de R$ 80; 1/2 (meio) costelão, por R$ 350; e 01 costelão inteiro, no valor de R$ 600. A organização orienta que os participantes levem pratos e talheres, sendo proibida a entrada com bebidas no local.

A programação musical também é um dos atrativos, com apresentações confirmadas dos artistas Rafinha Morais e Alfredinho da Gaita, que levarão ao público um repertório de música regional ao longo do dia.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente em pontos de venda autorizados: Casa de Carne Bodanese, Vacari Veículos e na Cantina do CTG. A expectativa é de grande participação do público, repetindo o sucesso das edições anteriores do evento.

De acordo com os organizadores, o objetivo da festa é proporcionar um momento de integração entre famílias e amigos, celebrando o Dia do Trabalhador com tradição, boa comida e música de qualidade. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 99338-1495.