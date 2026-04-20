Fiscais interceptam carga de cachaça escondida sob sacos de cimento em Vilhena

Uma operação de rotina realizada pela Fiscalização Tributária Estadual (SEFIN) resultou na apreensão de uma carga expressiva de bebidas alcoólicas irregulares neste domingo, 19 de abril.

O material estava sendo transportado de forma oculta em um veículo de carga que cruzava a fronteira entre Mato Grosso e Rondônia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante a abordagem no Posto Fiscal de Vilhena, os Fiscais constataram que o veículo possuía documentação apenas para o transporte de cimento, com origem no Distrito Federal e destino ao Acre.

No entanto, ao realizarem a inspeção física no compartimento de carga, a equipe encontrou mais de 620 caixas de bebidas alcoólicas escondidas sob a carga declarada.

O “DISFARCE” E A APREENSÃO

Entre as mercadorias transportadas sem a devida nota fiscal, foram contabilizadas 300 caixas de cachaça Camelinho (500ml), 300 caixas de cachaça Jamel (910ml) e 21 caixas de outras marcas de destilados. A tentativa de burlar a fiscalização e a ausência de documentação fiscal válida geraram uma autuação imediata, com valores entre impostos e multas que chegam a R$ 90 mil.

AÇÕES DE COMBATE AO CRIME TRIBUTÁRIO

A mercadoria foi retida administrativamente para a devida regularização. Segundo a SEFIN ações desta natureza são fundamentais para combater a concorrência desleal e garantir que os recursos tributários sejam devidamente recolhidos para o Estado. A prática de circular com mercadorias desacompanhadas de nota fiscal é crime tributário e compromete a arrecadação destinada a serviços públicos essenciais.

Os Fiscais destacam que as equipes permanecem em estado de alerta máximo no Posto Fiscal de Vilhena, monitorando diversos tipos de tentativas de burlar o fisco e garantindo a legalidade no trânsito de mercadorias que entram em Rondônia.