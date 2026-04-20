Homem é preso por importunação sexual durante visita a imóvel para locação em Vilhena

Uma ocorrência de importunação sexual mobilizou a Polícia Militar na manhã do último sábado, 18 de abril, no centro de Vilhena.

O caso ocorreu durante a visita de uma mulher a um imóvel que estava disponível para locação na Rua Juscelino Kubitschek.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que compareceu ao endereço para verificar as condições do imóvel. Durante a apresentação dos cômodos, o locador teria tentado abraçá-la sem consentimento por diversas vezes. Mesmo após ser repelido e ouvir a negativa expressa da mulher, o homem teria insistido na conduta.

PROPOSTA INDEVIDA

De acordo com o depoimento da vítima, ao se dirigirem para a saída da residência, o suspeito teria proferido uma frase sugerindo que “quanto mais abraços ela desse, mais barato ficaria o valor do aluguel”. Diante da conotação sexual da fala, a mulher deixou o local imediatamente e relatou o ocorrido ao irmão.

CONFUSÃO E PRISÃO

Posteriormente, a vítima e o irmão retornaram ao local após receberem uma mensagem da família do locador pedindo para conversar. Ao ser questionado sobre o comportamento, o homem teria oferecido a moradia gratuita por um período, o que causou a revolta do irmão da vítima.

Durante a discussão, o familiar desferiu um soco contra o locador, que caiu ao solo. A própria família da vítima acionou a Polícia Militar para relatar o caso.

O locador apresentou uma versão divergente, negando qualquer ato de cunho sexual e alegando ter sido agredido sem motivo. No entanto, diante do relato detalhado da vítima, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Representantes legais do conduzido acompanharam o registro da ocorrência. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para a devida apuração dos crimes de importunação sexual e lesão corporal.