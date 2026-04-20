Homem localiza carrinho de bebê furtado sendo anunciado em rede social; objeto foi apreendido pela PM

Uma ocorrência envolvendo a recuperação de um bem supostamente subtraído mobilizou a Polícia Militar na tarde deste domingo, 19 de abril, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O caso teve início após um morador localizar um carrinho de criança de sua propriedade sendo ofertado para venda em uma plataforma digital.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o solicitante relatou que o objeto havia sido furtado de sua residência no início de março.

Ao navegar pelo Marketplace do Facebook, ele encontrou um anúncio com fotos de um carrinho idêntico ao seu e acionou a Rádio Patrulha, apresentando fotografias antigas do filho utilizando o item para comprovar a propriedade.

A guarnição deslocou-se até o endereço indicado no anúncio, onde manteve contato com a vendedora. Questionada sobre a procedência do produto, ela negou que fosse fruto de crime.

Segundo sua versão, sua companheira teria encontrado o carrinho abandonado em via pública, próximo ao local de trabalho, e decidido recolhê-lo após o objeto permanecer por vários dias no local sem que ninguém aparecesse para reclamá-lo.

A mulher alegou ainda que decidiu vender o item devido a dificuldades financeiras e que possuiria uma testemunha para confirmar que o carrinho estava abandonado. No entanto, a testemunha não foi apresentada no momento da abordagem policial.

Devido ao fato de a vítima não ter registrado um boletim de ocorrência na época do furto, a vinculação direta com o crime patrimonial ficou dificultada no momento da abordagem.

Diante do conflito de versões e para garantir a elucidação dos fatos, a Polícia Militar procedeu à apreensão do carrinho, que foi entregue na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais e posterior restituição, caso comprovada a propriedade.