Jovens sofrem atentado a tiros e apontam rivalidade entre facções como motivação em Chupinguaia

Uma tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar na noite deste domingo, 19 de abril, em Chupinguaia.

Dois jovens foram alvos de disparos de arma de fogo enquanto estavam na varanda de uma residência por volta das 22h. Apesar do susto e do risco iminente, ninguém foi atingido pelos projéteis.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas relataram que dois indivíduos ainda não identificados se aproximaram em uma motocicleta Honda de cor preta. O garupa, de posse de um revólver, efetuou vários disparos em direção ao imóvel e fugiu em seguida.

GUERRA DE FACÇÕES

Em depoimento aos policiais, as vítimas indicaram que o crime pode estar relacionado à guerra entre organizações criminosas rivais. Segundo os relatos, uma mulher suspeita de integrar um grupo criminoso teria passado em frente ao local minutos antes do ataque. As vítimas, que assumiram pertencer a uma facção rival, afirmaram que o atentado seria uma retaliação.

Uma das testemunhas informou ainda que, durante o período em que cumpriu pena no Presídio Cone Sul, ouviu ameaças de morte direcionadas a um dos jovens atacados. As características físicas dos atiradores seriam semelhantes às de indivíduos conhecidos no sistema prisional por proferirem tais ameaças.

PERÍCIA

A guarnição isolou o local e manteve contato com a Perícia Técnica (POLITEC). Devido ao horário, os peritos orientaram que o imóvel fosse preservado para que a coleta de vestígios e a análise dos impactos dos projéteis fossem realizadas na manhã seguinte, visando a instrução do inquérito policial.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena e segue sob investigação da Polícia Civil para identificar e localizar os autores dos disparos.