Leilão beneficente durante Festa de Laço Comprido supera expectativa e arrecada cerca de R$ 60 mil em Chupinguaia

Chupinguaia, popularmente conhecida como a “Cidade do Boi Gordo”, sediou entre os dias 10 a 12 de abril, a 14ª edição da Festa de Laço Comprido, reunindo competidores de diversas categorias em um dos principais eventos do calendário rural do sul de Rondônia.

A programação contou com disputas esportivas, atividades tradicionais e ações de integração entre laçadores e a comunidade.

Durante o evento, o Clube do Laço Comprido de Chupinguaia prestou homenagem ao senhor Hélio, reconhecido como pai de laçadores no município e figura tradicional da comunidade. Hélio, de 77 anos, também é pai de duas mulheres e é lembrado por sua ligação com o esporte e com as famílias envolvidas na cultura do laço comprido.

Na ocasião, foi realizado um leilão beneficente com o objetivo inicial de arrecadar R$ 40 mil para custear um procedimento cirúrgico necessário ao homenageado. A ação teve início com a doação de uma novilha de 11 arrobas e, ao longo das disputas, foram incluídos lances em dinheiro e diversos objetos doados por participantes e apoiadores.

O leilão foi conduzido pelos narradores Zaqueu da Rondônia, Ivan Fabuloso, Adriano Mota e Maquininha. Segundo os organizadores, a mobilização superou as expectativas e atingiu aproximadamente R$ 60 mil em arrecadação, valor superior ao inicialmente previsto.

As doações foram feitas por diferentes segmentos da comunidade, incluindo fazendeiros, laçadores, comerciantes, mulheres e até crianças, em uma demonstração de apoio coletivo à causa. De acordo com os responsáveis pela organização, João Nete, Toninho e Juarez, o resultado reforça o caráter solidário do evento e a importância da união da comunidade em torno de situações de necessidade.

A organização destacou ainda que a Festa de Laço Comprido vai além da competição esportiva, funcionando também como espaço de integração social e fortalecimento de vínculos entre os participantes. A expectativa é de que o senhor Hélio passe pelo procedimento e retorne ao convívio da comunidade e das atividades ligadas ao laço comprido.