Mulher é denunciada por oferecer bebida alcoólica a adolescente após fuga de residência em Cabixi

A Polícia Militar de Cabixi registrou uma ocorrência envolvendo o fornecimento de bebida alcoólica a uma menor de idade.

O caso foi formalizado pela tutora legal da adolescente, que compareceu à unidade policial para relatar episódios de fuga e possíveis condutas criminosas de terceiros.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o primeiro incidente ocorreu na madrugada do último dia 11 de abril. A adolescente teria saído de casa sem autorização e se deslocado até um estabelecimento comercial da cidade.

De acordo com o relato da menor à sua responsável, uma mulher teria oferecido bebida alcoólica a ela no local, conduta que é tipificada como crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A tutora informou ainda que a situação de instabilidade se repetiu no último final de semana, entre os dias 18 e 19 de abril, quando a jovem novamente evadiu-se do imóvel durante a madrugada para frequentar um posto de combustíveis na cidade.

A responsável afirmou desconhecer como a menor articula esses encontros e por quais meios de comunicação mantém contato com terceiros para deixar a residência.

Como os fatos foram relatados dias após o ocorrido, não houve a possibilidade de prisão em flagrante ou de realização de exames para aferir o teor alcoólico no organismo da adolescente.

Diante disso, a guarnição procedeu ao registro dos fatos com base nas declarações prestadas pela tutora para fins de documentação e investigação futura.

A ocorrência foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Colorado do Oeste.

O caso agora segue para a autoridade policial competente, que deverá apurar a materialidade do crime de fornecimento de bebida a menores e adotar as medidas necessárias para garantir a proteção integral da adolescente.