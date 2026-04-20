Trio é flagrado por câmeras depredando medidor de energia em Vilhena

Um ato de vandalismo contra o patrimônio privado mobilizou a Polícia Militar na madrugada de domingo, 19 de abril, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A ocorrência foi registrada por volta de 01h na Rua Genival Nunes da Costa.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, três indivíduos não identificados passavam em frente à casa quando um deles, de forma deliberada, golpeou e quebrou o acrílico que protege o medidor de consumo de energia elétrica, instalado no muro.

No local, os policiais confirmaram o dano e encontraram diversos detritos espalhados pela calçada.

A vítima apresentou à guarnição da Rádio Patrulha imagens captadas pelo sistema de monitoramento de sua residência. No vídeo, é possível visualizar com clareza a ação do grupo e o momento exato da depredação. O material foi coletado e anexado ao boletim de ocorrência para auxiliar nos trabalhos de identificação.

Além das imagens já fornecidas, o morador informou que existem outras câmeras instaladas nas imediações que podem ter registrado a rota de fuga dos suspeitos. A conduta gera prejuízo material e aumenta a sensação de insegurança na comunidade, visto que se trata de uma ação injustificada contra bem alheio.

O caso foi encaminhado à autoridade competente para as providências investigativas. A polícia reforça que imagens de monitoramento são fundamentais para a elucidação de crimes desta natureza e para a devida responsabilização dos envolvidos.