Coronéis da PM deixam cargos e se preparam para disputar eleições em RO

O cenário político de Rondônia começa a ganhar novos nomes vindos da segurança pública.

Dois coronéis da Polícia Militar (PM) anunciaram afastamento de suas funções no início de abril e se articulam para disputar cargos eletivos pela primeira vez.

Entre eles está Régis Braguin, ex-comandante-geral da PM, que deixou o cargo recentemente e passa a se dedicar ao projeto político. Ele chegou a ser cogitado como possível candidato ao Governo do Estado, mas a tendência agora é disputar uma vaga como deputado federal pelo Republicano.

Segundo informações, Braguin deve percorrer diversas regiões de Rondônia nos próximos meses, consolidando sua pré-candidatura, embora ainda não tenha definido oficialmente o partido pelo qual irá concorrer.

Outro nome é o coronel Felipe Vital, que também se afastou no dia 1º de abril. Ex-secretário de Segurança Pública do Estado, ele deve disputar o cargo de deputado estadual pelo Partido Social Democrático (PSD).

Ambos os coronéis entram na disputa eleitoral pela primeira vez, apostando na experiência acumulada na área da segurança pública como diferencial junto ao eleitorado.

A movimentação reforça a tendência de crescimento da participação de profissionais da segurança na política, especialmente em um momento em que temas como combate à criminalidade e gestão da segurança pública ganham destaque no debate eleitoral.