Motocicleta é furtada em frente à residência no bairro Alto Alegre em Vilhena

Um furto de veículo foi registrado na noite de segunda-feira, 20 de abril, na Rua 819, localizada no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h, logo após a proprietária perceber o crime.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que estacionou sua motocicleta, uma Honda CG 150 Titan ESD, de placa NCS-7609, em frente à residência de uma amiga.

Ela adentrou ao imóvel e, cerca de meia hora depois, ao sair, percebeu que o veículo havia sido subtraído por autores desconhecidos.

Imediatamente após o chamado, guarnições da Rádio Patrulha iniciaram diligências e patrulhamento ostensivo por diversos setores e possíveis rotas de fuga nas proximidades.

Apesar das buscas intensificadas, o veículo ainda não foi localizado e nenhum suspeito foi detido até o fechamento desta edição.

A ocorrência foi formalizada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Informações que ajudem na localização da motocicleta podem ser repassadas anonimamente à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à Polícia Civil 3322 -3001.