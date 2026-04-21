Sitiante perde R$ 10 mil em golpe do ‘falso advogado’ em Cabixi

Um morador da zona rural de Cabixi procurou o quartel da Polícia Militar na segunda-feira, 20 de abril, para denunciar que foi vítima de um estelionato aplicado por meios digitais.

O criminoso utilizou o pretexto de uma suposta liberação de valores referentes a uma ação judicial para subtrair uma quantia expressiva da vítima.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima foi contatada via aplicativo de mensagens por um indivíduo que se passava por advogado.

Utilizando uma abordagem amigável, o golpista afirmou ser o responsável pelo processo da vítima e trouxe “boas notícias” sobre o andamento da causa, induzindo o morador a realizar um pagamento para agilizar os trâmites.

Acreditando na veracidade das informações e na identidade do suposto profissional, a vítima efetuou uma transferência bancária via Pix no valor de R$ 10 mil.

O montante foi destinado a uma conta vinculada a uma empresa de meios de pagamentos. Logo após a confirmação da transação, o autor do crime interrompeu o contato, momento em que a vítima percebeu o prejuízo.

O morador apresentou à polícia os comprovantes da transação, além de capturas de tela das conversas e o número de telefone utilizado pelo estelionatário. Todo o material será utilizado para instruir o inquérito policial.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Colorado do Oeste.