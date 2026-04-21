Vídeos de intimidação entre facções em redes sociais acendem alerta nas forças de segurança em Vilhena

Imagens que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens nos últimos dias levantaram uma onda de preocupação em Vilhena.

Os registros indicam uma possível escalada na disputa entre facções criminosas que tentam estabelecer domínio em diferentes pontos da cidade.

As gravações, que chegaram ao conhecimento das autoridades, mostram ações atribuídas a suspeitos ligados a grupos rivais.

O conteúdo inclui registros de pichações com siglas de organizações, atos de intimidação e episódios de violência em bairros da periferia. Em um dos casos, câmeras de monitoramento flagraram movimentações suspeitas que reforçam o clima de tensão.

AÇÃO POLICIAL

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, as forças de segurança já iniciaram o monitoramento dos envolvidos. Recentemente, um adolescente foi identificado e apreendido pela Polícia Militar após aparecer em um dos vídeos ostentando condutas ilícitas.

A circulação desses conteúdos tem aumentado a sensação de insegurança entre os moradores. Em resposta, a Polícia Militar e a Polícia Civil informaram que estão em estado de alerta máximo para combater qualquer avanço da violência entre esses grupos e garantir a preservação da ordem pública.

CANAIS DE DENÚNCIA

As autoridades reforçam que a colaboração da população é fundamental para identificar os autores das imagens e prevenir novos incidentes.

Qualquer movimentação suspeita ou informações sobre os indivíduos que aparecem nos vídeos podem ser denunciadas de forma totalmente anônima.

Os canais disponíveis são: 190: Polícia Militar – 3322-3001: Polícia Civil.

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