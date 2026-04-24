Adolescente furta sela de R$ 2 mil sob encomenda e acaba apreendido em Colorado

Um furto mobilizou a Polícia Militar de Colorado do Oeste na quinta-feira, 23 de abril. Um adolescente de 14 anos foi apreendido após subtrair uma sela de montaria de uma casa agropecuária localizada na região central da cidade.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o jovem entrou no estabelecimento e chegou a perguntar o preço do produto.

Momentos depois, aproveitando-se da distração de uma funcionária que atendia outro cliente, ele pegou a sela que estava exposta do lado de fora da loja e fugiu.

O objeto, do estilo “lombilho” na cor marrom e com estribos de alumínio, é avaliado em aproximadamente R$ 2 mil.

Após ser informada por uma testemunha sobre o ocorrido, a equipe da loja acionou a Polícia Militar. Com o apoio do Serviço de Inteligência (S.I.) e a análise de imagens de circuitos de monitoramento de comércios vizinhos, os agentes conseguiram identificar o autor e rastrear parte da sua trajetória de fuga.

O adolescente foi localizado e abordado em uma oficina mecânica onde atua como aprendiz. Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou a autoria do crime e levou a equipe até sua residência, onde a sela estava escondida.

O jovem justificou o ato afirmando que o furto teria sido uma “encomenda” feita por um conhecido de Cerejeiras, que teria prometido um cavalo em troca do acessório.

Acompanhado por sua mãe, o menor foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o produto recuperado, para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis pela autoridade policial.