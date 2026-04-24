Colisão entre motos deixa três pessoas feridas no bairro Bela Vista em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas mobilizou equipes de socorro e a Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) na noite de quinta-feira, 23 de abril, em Vilhena.

A colisão transversal ocorreu por volta das 20h, em um cruzamento do bairro Bela Vista.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma das condutoras seguia em uma Honda CG 160 Titan pela Avenida 1806, transportando uma passageira, quando foi atingida por uma motoneta Honda Biz que trafegava pela Avenida Zacarias (1809).

No local, há sinalização vertical de parada obrigatória (placa “PARE”) para quem trafega pela Avenida Zacarias, o que não teria sido observado pela condutora da motoneta, resultando na colisão.

Em decorrência do impacto, as três mulheres envolvidas ficaram feridas. A piloto da Titan e sua passageira sofreram escoriações nos membros inferiores e na região lombar. Já a condutora da Biz apresentou escoriações no rosto, nos pés e nas mãos, sendo necessário o encaminhamento para a realização de um exame de tomografia após a avaliação inicial.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros compareceu ao local, realizando o atendimento pré-hospitalar e conduzindo as vítimas ao Hospital Regional.

A Perícia Técnica também foi acionada e realizou os levantamentos necessários para determinar a dinâmica exata dos fatos.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais militares não notaram sinais de embriaguez em nenhuma das condutoras.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, os veículos foram liberados no local. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.