COLORADO: Feira Agrosipro terá edição especial de Dia das Mães com música e gastronomia

A cidade de Colorado do Oeste se prepara para uma celebração especial. No próximo dia 7 de maio, a partir das 17h, a Feira Agrosipro promove uma edição dedicada ao Dia das Mães.

O evento será realizado ao lado do CEEJA e promete reunir produtores, artesãos e a comunidade em uma noite de valorização da cultura e da agricultura regional.

PRODUÇÃO LOCAL E GASTRONOMIA

A iniciativa destaca a força do campo e do empreendedorismo de Colorado, contando com a participação de diversas agroindústrias e expositores de artesanato. O público poderá conferir produtos típicos da região e prestigiar o trabalho dos pequenos produtores. A praça de alimentação ficará sob a responsabilidade da APAE, oferecendo opções variadas e contribuindo para uma causa social.

CULTURA E HOMENAGEM

Para animar a noite, a programação cultural terá como destaque a apresentação musical da Banda do IFRO. Além das atrações sonoras, a organização preparou um espaço temático totalmente dedicado às mães, focado no reconhecimento e na celebração do papel feminino na sociedade e no ambiente familiar.

INTEGRAÇÃO E ECONOMIA

O objetivo da feira é unir lazer e economia em um só lugar, incentivando o consumo de produtos regionais e fortalecendo os pequenos negócios locais. “Buscamos promover a integração social e oferecer uma opção de entretenimento acessível e de qualidade para as famílias de Colorado e região”, destaca a organização.

O evento é aberto ao público e os organizadores convidam todos os moradores do Cone Sul para prestigiar essa programação pensada para todas as idades.