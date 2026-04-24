COMEÇA HOJE: deputada Rosangela Donadon convida população para grande final do Cone Sul Agro Show 2026 em Vilhena

Começa na noite desta sexta-feira, 24, em Vilhena, a grande final do Circuito de Exposições Cone Sul Agro Show 2026, consolidando um dos maiores eventos do agronegócio e entretenimento do estado de Rondônia.

A programação continua no sábado e domingo (25 e 26 de abril), reunindo milhares de pessoas no estacionamento do Estádio Portal da Amazônia.

A deputada estadual Rosangela Donadon convida toda a população de Vilhena e da região para participar desse grande momento de encerramento do circuito, que ao longo das últimas semanas percorreu diversos municípios do Cone Sul, levando desenvolvimento econômico, valorização cultural e oportunidades para empreendedores locais.

A grande final em Vilhena promete encerrar o circuito com uma programação especial, que inclui rodeio em touros, feira de exposições, presença de expositores, praça de alimentação e atrações culturais, fortalecendo o comércio local e movimentando a economia da região.

A entrada é gratuita todos os dias, e a estrutura foi preparada para receber famílias, produtores rurais, empresários e toda a população com segurança e conforto. A deputada Rosangela Donadon destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do Cone Sul.

Segundo ela, o evento representa mais do que entretenimento, sendo uma ferramenta de incentivo ao agronegócio, geração de renda e apoio aos pequenos empreendedores. “Convido toda a população para prestigiar essa grande final em Vilhena. É um evento pensado para as famílias, para valorizar nossa cultura e gerar oportunidades para quem trabalha e empreende na nossa região”, afirmou a parlamentar.

Após passar por cidades como Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Corumbiara, Colorado do Oeste e Cerejeiras, o Cone Sul Agro Show 2026 chega ao seu momento mais aguardado, com expectativa de recorde de público na etapa final.

A organização reforça o convite para que toda a população participe deste grande evento que celebra a força do campo, o empreendedorismo e o desenvolvimento regional.