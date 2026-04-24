Escola estadual aciona polícia após pichações de facções criminosas e denúncias de uso de drogas dentro da instituição em Vilhena

A Patrulha Escolar da Polícia Militar foi acionada nesta sexta-feira, 24 de abril, para atender uma ocorrência de vandalismo e denúncias de atividades ilícitas na Escola Estadual Maria Arlete Toledo, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a direção da unidade de ensino relatou que, em datas recentes, alunos ainda não identificados picharam diversas dependências da escola.

As inscrições, encontradas em paredes, mesas de salas de aula e no muro externo, fazem alusão a organizações criminosas rivais (PCC e VC).

Além dos danos ao patrimônio, a direção informou à guarnição que existem relatos sobre o uso de substâncias entorpecentes por parte de alguns estudantes dentro do ambiente escolar, com maior incidência no interior dos banheiros.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso deve ser acompanhado pelas autoridades competentes para a identificação dos responsáveis e a adoção de medidas que garantam a segurança e a ordem no ambiente educacional.