Estudantes têm bicicletas elétricas furtadas em frente escola estadual no centro de Vilhena

Duas bicicletas elétricas foram furtadas na noite de quinta-feira, 23 de abril, em frente a escola estadual Alvares de Azevedo localizada no centro de Vilhena.

O crime ocorreu por volta das 21h, enquanto as vítimas, que são estudantes da instituição, estavam em aula.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas haviam deixado os veículos travados no estacionamento destinado às bicicletas.

Ao saírem da escola, perceberam que os bens haviam sido subtraídos. Uma das bicicletas possui a inscrição de uma rede social abaixo do banco, enquanto a outra apresenta o farol quebrado e não possui retrovisores, características que podem ajudar na identificação.

Imagens do sistema de monitoramento da região registraram a dinâmica do crime. No vídeo, é possível observar três jovens se aproximando e, de forma coordenada, fugindo do local empurrando as bicicletas.

Um dos suspeitos vestia blusa branca e boné, o segundo utilizava roupas escuras com detalhes brancos e o terceiro trajava blusa escura e bermuda branca.

A Polícia Militar foi acionada e realizou patrulhamento pelas imediações, mas, até o momento, os suspeitos não foram localizados e os bens não foram recuperados.

As vítimas foram orientadas a comparecer à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para apresentar os números de série dos veículos e formalizar o registro, auxiliando nas investigações.