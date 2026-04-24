Ex-prefeito diz que reorganizou Pimenta Bueno, critica gestão Marcos Rocha e reafirma pré-candidatura a deputado

O ex-prefeito de Pimenta Bueno, Arismar Araújo, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 24, em Vilhena.

Ele aproveitou o momento para uma entrevista, onde falou reafirmou sua pré-candidatura a deputado estadual, falou de sua trajetória política e propostas para Rondônia.

Filiado ao Progressistas (PP), atualmente federado com o União Brasil, formando o grupo União Progressistas, Araújo afirmou que tem buscado fortalecer alianças políticas na região. Ele citou o apoio à pré-candidatura ao Senado de Silvia Cristina, que, segundo ele, possui forte presença no estado e alinhamento com lideranças locais.

Durante a entrevista, o pré-candidato destacou que sua atuação na pré-campanha tem sido voltada à apresentação de propostas, principalmente nas áreas de desenvolvimento econômico, regularização fundiária e expansão da malha viária. Segundo ele, essas medidas são essenciais para impulsionar o crescimento dos municípios rondonienses.

Ao comentar sobre sua passagem pela prefeitura de Pimenta Bueno, Araújo relembrou o cenário de instabilidade política e administrativa que encontrou ao assumir o cargo. Ele citou problemas enfrentados por gestões anteriores, incluindo afastamentos e cassações, e afirmou que sua administração conseguiu reorganizar o município, tornando-o referência em gestão pública no estado.

O ex-prefeito também mencionou episódios políticos recentes, como a tentativa de reprovação de suas contas pela Câmara Municipal, que posteriormente foi suspensa pela Justiça. Segundo ele, a situação teve motivação política e não apresentou base jurídica consistente.

Outro ponto destacado foi sua reeleição em 2020, quando concorreu como candidato único no município — um caso considerado raro e registrado na Justiça Eleitoral. Araújo atribuiu o fato ao reconhecimento de sua gestão por parte da população.

Na reta final da entrevista, o pré-candidato fez críticas ao atual cenário político estadual, especialmente ao Poder Legislativo. Segundo ele, muitos parlamentares estariam mais focados em reeleição do que em exercer suas funções de fiscalização e proposição de políticas públicas.

Araújo também criticou a gestão do governador Marcos Rocha, apontando falhas em áreas como infraestrutura e saúde, além da ausência de avanços importantes na malha viária do estado. Ele comparou a situação com a do estado vizinho Mato Grosso, citando a gestão de Mauro Mendes como exemplo de investimentos em infraestrutura.

Ao encerrar, o pré-candidato afirmou que pretende atuar de forma mais independente no Legislativo, com foco na fiscalização do Executivo e na defesa de projetos que promovam o desenvolvimento de Rondônia.