Homem simula estar armado, rouba bicicleta e celular, mas acaba preso após perseguição e luta corporal em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, 23 de abril, após praticar uma série de roubos em diferentes pontos de Vilhena.

O suspeito utilizou um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas e chegou a entrar em luta corporal com uma testemunha durante a fuga.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o primeiro crime ocorreu por volta das 20h, no estacionamento de um mercado no bairro Jardim Eldorado.

O assaltante abordou uma jovem que aguardava o namorado e, mantendo a mão na cintura para simular estar armado, exigiu o celular e a bicicleta da vítima. Ela conseguiu fugir com o aparelho, mas o homem subtraiu a bicicleta.

Pouco tempo depois, o mesmo indivíduo, utilizando a bicicleta roubada, abordou outra vítima nas proximidades de um posto de combustíveis na Avenida Tancredo Neves. Desta vez, ele exibiu o cabo do que aparentava ser uma pistola e obrigou a vítima a entregar um smartphone e a respectiva senha de desbloqueio.

Um conhecido da segunda vítima, ao presenciar o crime, iniciou um acompanhamento tático com uma motocicleta. Ao tentar abordar o suspeito na região da Vila Marcol, ambos entraram em luta corporal. O assaltante conseguiu se desvencilhar após apontar o simulacro contra a testemunha e fugiu a pé, atravessando a rodovia federal.

Com o cerco policial montado e o apoio de diversas guarnições, as buscas se concentraram no pátio de uma antiga madeireira. O homem foi localizado escondido atrás de pilhas de madeira, ainda em posse do celular roubado. Ao ser cercado, ele admitiu a prática dos crimes e não ofereceu resistência.

Devido aos ferimentos sofridos durante a briga com a testemunha e a tentativa de fuga, o suspeito foi conduzido para atendimento e, em seguida, apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A bicicleta e o aparelho celular foram recuperados para serem restituídos aos proprietários.