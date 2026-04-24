Médicos do Hospital Regional comunicam paralisação por falta de pagamento em Vilhena; leia notificação

Através de Notificação encaminhada à redação do Extra de Rondônia, um grupo de médicos do Hospital Regional de Vilhena comunicou a paralisação parcial de atividades por inadimplemento remuneratório.

De acordo com a nota, assinada por vários profissionais, a paralisação deve-se à persistência da falta de pagamento existente e que – segundo a empresa responsável pelo suporte de pagamentos – não há previsão concreta para regularização.

Os médicos informaram que, na ausência de regularização integral dos pagamentos atrasados até 23 de abril, às 23h59, comunicaram a paralisação a partir desta sexta-feira, 24, mantendo atendimento de urgência e emergência, inclusive dos pacientes com risco iminente de morte.

Os profissionais informaram que encaminharam a Notificação à Direção Técnica do Hospital Regional, ao Conselho Regional de Medicina de Rondônia (CREMERO), à Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena e ao Grupo Chavantes.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTIFICAÇÃO DOS MÉDICOS NA ÍNTEGRA: