Morador de Corumbiara perde R$ 5 mil em golpe de venda de moto em rede social

Um morador da zona rural de Corumbiara procurou a Polícia Militar nesta sexta-feira, 24 de abril, para denunciar um prejuízo de R$ 5 mil após cair em um golpe aplicado por meio de uma rede social.

A vítima tentava adquirir uma motocicleta quando foi enganada por um suposto vendedor.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o homem iniciou a negociação na última quinta-feira após visualizar anúncios de venda no Facebook. O estelionatário, utilizando um nome falso, enviou fotos e vídeos de veículos e de uma suposta loja para dar credibilidade à transação.

Durante a conversa, o golpista exigiu um pagamento inicial de R$ 2.750,00 via Pix para “segurar” o veículo. Após a primeira transferência, o criminoso alegou que o sistema apresentava erro e que a nota fiscal para transferência só seria liberada mediante o pagamento total da motocicleta, totalizando R$ 5 mil.

Acreditando na veracidade da venda, a vítima efetuou o segundo depósito. Somente após o suposto vendedor começar a inventar novas desculpas para não entregar o bem é que o morador percebeu ter sido vítima de um crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para que as medidas investigativas sejam tomadas.