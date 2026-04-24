Motociclista fica em estado grave após colisão com carro na Linha 135 em Vilhena

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta sexta-feira, 24 de abril, na Linha 135, zona rural de Vilhena.

A colisão ocorreu em uma bifurcação em “T”, nas proximidades da BR-364.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista trafegava pela Linha 135, no sentido Porto Velho/Cuiabá, quando foi atingido por um VW Gol que vinha por um travessão lateral.

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado ao solo, sofrendo lesões graves e permanecendo inconsciente até a chegada do socorro.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima em estado crítico ao Hospital Regional de Vilhena, onde permanece sob observação médica.

O motorista do automóvel e uma testemunha que presenciou o fato aguardaram no local para prestar esclarecimentos à Polícia Militar.

A Perícia Criminal foi acionada e realizou os procedimentos técnicos necessários para apurar as causas do acidente.

Após os trabalhos, os veículos foram liberados, sendo que a motocicleta ficou sob a responsabilidade de um familiar da vítima.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).