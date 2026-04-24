Show nacional de Emiliah é destaque na 2ª edição do “Conexão Rio-VHA” em Vilhena

A cidade de Vilhena recebe, neste sábado (25), a segunda edição do evento “Conexão Rio-VHA”, organizado pelo Grupo Retrô e realizado no Retrô Bar, reunindo artistas locais e o cantor Arilsinho em uma programação musical diversificada.

A programação começa às 16h e segue ao longo da tarde e da noite, prometendo movimentar o cenário cultural do município.

A iniciativa busca promover a integração musical entre artistas locais e convidados, oferecendo ao público uma programação variada.

O line-up contempla diferentes estilos musicais, com apresentações de DJ HM, Grupo Retrô, Emiliah e Arilsinho.

A abertura fica por conta do DJ HM, às 16h. Em seguida, às 17h30, o Grupo Retrô sobe ao palco com repertório voltado aos sucessos nostálgicos. Às 20h, a cantora Emiliah assume a programação, prometendo uma performance marcada por interação com o público.

Na sequência, às 21h30, Arilsinho dá continuidade ao evento com seu estilo característico. Encerrando a noite, o DJ HM retorna às 23h com um set especial.

De acordo com os organizadores, o “Conexão Rio-VHA” tem como objetivo fortalecer a cena cultural e ampliar o intercâmbio entre artistas. A expectativa é atrair um público expressivo, consolidando o evento como parte do calendário cultural local.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela internet, por meio do site https://ingressos.meep.com.br/conexao-rio-vha, além de estarem disponíveis com a organização e no local do evento, conforme disponibilidade.