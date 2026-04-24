VILHENA: PM estoura “boca de fumo” no bairro Bodanese, recupera motos roubadas e apreende menores

Uma operação da Patrulha Reforço da Polícia Militar, realizada na noite de quinta-feira, 23 de abril, resultou na desarticulação de um ponto de comercialização de entorpecentes no bairro Bodanese, em Vilhena.

A ação ocorreu por volta das 23h, em um endereço já conhecido pelas autoridades por reiteradas denúncias de tráfico.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares realizavam patrulhamento pela Rua 733 quando avistaram uma motocicleta Yamaha vermelha no quintal de uma residência.

Ao consultarem a placa, os policiais confirmaram que o veículo possuía restrição de furto/roubo. Diante do flagrante, a equipe adentrou o imóvel e localizou, escondida em um dos quartos, uma segunda motocicleta, modelo Honda Titan, também com registro de crime.

No local, estavam presentes seis pessoas, entre elas quatro menores de idade e duas jovens de 21 anos. Além das motocicletas, a PM apreendeu uma bicicleta elétrica, uma bicicleta de marca e uma balança de precisão.

Uma das mulheres presentes afirmou ser a proprietária de uma das motos, mas não soube explicar a procedência ilícita do veículo, nem a presença da segunda moto dentro do quarto.

Durante as diligências, a polícia utilizou imagens de câmeras de monitoramento para identificar um dos adolescentes presentes como o autor do furto de uma bicicleta elétrica vermelha.

Ao ser questionado, o menor confessou o crime e revelou ter vendido o objeto para o próprio padrasto pelo valor de R$ 600,00.

Os policiais se deslocaram até o endereço do comprador, onde localizaram a bicicleta e deram voz de prisão ao homem pelo crime de receptação.

Todos os envolvidos, juntamente com os veículos e objetos recuperados, foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.