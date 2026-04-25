Após separação, mulher leva pertences do ex-marido e desaparece em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na noite de sexta-feira, 24 de abril, para atender uma ocorrência de desentendimento familiar e apropriação de pertences no bairro Moysés de Freitas, em Vilhena.

O caso foi registrado por uma guarnição da Rádio Patrulha após o solicitante relatar o sumiço de seus documentos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima informou que havia se separado de sua companheira no início do dia, mas ambos ainda residiam na mesma casa, pertencente ao pai do rapaz.

Segundo o relato, durante o dia, a mulher solicitou ao ex-sogro que lhe entregasse uma carteira contendo cartões bancários e documentos pessoais, além de um aparelho celular.

Após receber os objetos, a mulher deixou o imóvel e, até o período da noite, não havia retornado ou apresentado qualquer justificativa sobre a posse dos bens ou seu paradeiro.

A vítima demonstrou preocupação quanto à restituição de seus pertences, afirmando desconhecer o destino tomado pela ex-companheira.

Os policiais militares realizaram o registro da ocorrência no local e orientaram a vítima sobre os procedimentos legais necessários para a recuperação dos objetos.

O caso foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.