Fiscais da SEFIN apreendem mais uma carga de bebidas transportada de forma irregular em Vilhena

Fiscais da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (SEFIN) realizaram, na manhã deste sábado, 25 de abril de 2026, a apreensão de uma carga de bebidas alcoólicas transportada sem a documentação fiscal adequada.

A ação ocorreu no Posto Fiscal de Vilhena durante procedimentos de rotina.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a carga estava sendo transportada em uma carreta e, para tentar enganar a fiscalização, as bebidas foram escondidas em meio a sacos de cimento.

No veículo, foram localizadas 182 caixas de aguardente, 80 caixas de conhaque e 50 fardos de bebidas mistas (ICE), todas desacompanhadas de nota fiscal.

O valor total do crédito tributário, somando o ICMS devido e a multa totalizou aproximadamente R$ 55 mil.

A SEFIN destaca que as equipes de fiscalização estão em constante alerta e buscando novos mecanismos para coibir tentativas de burlar o fisco estadual.

O transporte de mercadorias sem documentação fiscal gera concorrência desleal e prejuízos aos cofres públicos, afetando investimentos em serviços essenciais para a população.