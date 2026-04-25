Motociclista colide contra caminhão estacionado enquanto empinava em Vilhena

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de sexta-feira, 24 de abril, na Avenida Juracy Corrêa Muller, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O condutor de uma motocicleta ficou ferido após colidir frontalmente contra um caminhão que estava devidamente estacionado na via pública.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição de trânsito constatou que o impacto ocorreu no momento em que o motociclista realizava uma manobra de equilíbrio em apenas uma das rodas.

Ao perder o controle da direção, a parte inferior do motor da motocicleta atingiu o para-choque dianteiro do caminhão.

Em decorrência da colisão, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo, um corte nos lábios e apresentava sinais de desorientação. Ele recebeu atendimento pré-hospitalar de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena para cuidados médicos.

Durante a fiscalização, os policiais verificaram que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que configura crime de trânsito.

Foi realizado o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

Diante dos fatos, o motociclista assinou um termo de compromisso para comparecer em juízo e a motocicleta foi liberada a um condutor habilitado.