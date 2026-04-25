Mulher é flagrada por câmeras furtando bicicleta em frente estabelecimento comercial em Vilhena

Uma bicicleta foi furtada na tarde de sexta-feira, 24 de abril, em frente a um estabelecimento comercial em Vilhena.

O crime foi registrado por câmeras de segurança, que flagraram o momento exato da ação.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário do veículo percebeu a subtração por volta das 13h, ao sair para o horário de almoço.

Ao consultar as imagens do sistema de monitoramento interno, a vítima visualizou uma mulher, ainda não identificada, levando a bicicleta e fugindo logo em seguida.

O bem subtraído é uma bicicleta de cor preta, da marca Colli. Embora a vítima não possua a nota fiscal com o número de série, o veículo apresenta características marcantes que podem auxiliar em sua localização: há uma solda visível na parte inferior do eixo central e outra solda nas proximidades do assento.

A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas pelas imediações e coletou as imagens do furto, mas, até o momento, a autora não foi localizada.

O boletim de ocorrência foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que o caso seja investigado.