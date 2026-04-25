Patrulha Escolar apreende menores com cigarro eletrônico em praça no centro de Vilhena

Dois adolescentes foram apreendidos pela Patrulha Escolar da Polícia Militar na tarde de sexta-feira, 24 de abril, enquanto faziam o uso de dispositivos eletrônicos para fumar (vapes).

A abordagem ocorreu na Praça Nossa Senhora Aparecida, localizada no centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os jovens tentaram fugir ao perceberem a aproximação da guarnição, mas foram rapidamente detidos.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram o cigarro eletrônico com um dos menores, que é estudante da Escola Álvares de Azevedo.

A polícia ressaltou que a referida praça é o local de embarque e desembarque dos ônibus escolares que atendem os alunos da Escola Álvares de Azevedo, o que gera uma grande aglomeração de estudantes.

Por conta dessa concentração, o ponto tem sido monitorado pelas forças de segurança devido a denúncias de comércio de substâncias entorpecentes e outras práticas infracionais.

Os pais dos adolescentes foram comunicados sobre o ocorrido e orientados a comparecer à delegacia.

Os menores e o material apreendido foram apresentados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e as providências cabíveis junto à Polícia Civil.