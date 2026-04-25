PM prende dupla por extração ilegal de ouro em igarapé em Colorado

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira, 24 de abril, sob suspeita de extração ilegal de minério em Colorado do Oeste.

A prisão ocorreu na Linha 1, no setor de chácaras do município, após a Central de Operações receber diversas denúncias sobre a prática de garimpo clandestino na região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição intensificou o patrulhamento na localidade e avistou dois indivíduos saindo de uma área de pastagem com as vestes molhadas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com eles uma pá e um recipiente plástico contendo uma substância metálica amarelada, com características de ouro in natura.

Ao serem questionados, os homens confessaram que haviam acabado de realizar a extração do metal em um igarapé que atravessa a região central do município. Eles informaram ainda que utilizaram uma bateia para o serviço, mas se recusaram a indicar o ponto exato onde o equipamento foi deixado.

Como a extração de recursos minerais sem a devida autorização legal configura crime ambiental e contra o patrimônio da União, a dupla recebeu voz de prisão.

Os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram apresentados juntamente com o material e as ferramentas apreendidas para as providências cabíveis.