“Acidentes fatais aumentaram 90% com a Nova 364”, revela deputado rondoniense

“Não vou me calar diante desses números.” Com essa declaração, o deputado federal Lúcio Mosquini chamou atenção para um cenário preocupante: segundo ele, sob a gestão da Nova 364, os acidentes fatais na rodovia federal aumentaram 90%.

De acordo com o parlamentar, 21 pessoas perderam a vida no mesmo período em comparação ao ano anterior.

Ele relata ter presenciado de perto a situação nas estradas: “Estou aqui acompanhando o sofrimento dos motoristas. Pagamos pedágio caro, enfrentamos buracos e ainda ficamos quase uma hora parados no sistema de ‘pare e siga’. O resultado é estresse e um aumento expressivo no número de acidentes”, desabafou.

Diante desse cenário, o deputado defendeu a adoção de medidas urgentes, como a redução do tempo de retenção no tráfego controlado, o reforço das equipes operacionais e a ampliação dos investimentos em infraestrutura e segurança viária.

Ele afirmou que continuará levando o tema aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Justiça Federal, cobrando providências em relação ao contrato de concessão.

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