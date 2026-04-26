Homem é preso após invadir residência com simulacro para ameaçar ex-sócio de morte em Vilhena

Uma invasão de domicílio seguida de ameaça e roubo mobilizou guarnições da Polícia Militar na noite deste sábado, 25 de abril, em uma residência na Rua 102-06, em Vilhena. A ação criminosa foi motivada por um desentendimento entre ex-sócios.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, dois homens invadiram o imóvel após forçarem o portão de acesso. Um dos envolvidos portava o que parecia ser uma pistola e passou a exigir, sob graves ameaças, informações sobre o paradeiro de um familiar do morador.

Durante a ação, o agressor desferiu chutes e arrombou a porta de um dos quartos, enquanto o segundo indivíduo simulava portar arma sob a camisa para intimidar a vítima.

A motivação do crime seria uma disputa financeira ligada a uma sociedade que os envolvidos mantinham em um caminhão. Antes de fugirem em duas motocicletas, os suspeitos subtraíram o aparelho celular do morador.

Após diligências, a Polícia Militar localizou os envolvidos em diferentes endereços. Com um deles, foi apreendido um simulacro de arma de fogo (pistola), possivelmente utilizado na intimidação.

O celular da vítima foi recuperado em uma área de mata após ser dispensado por um parente de um dos suspeitos, que também foi abordado.

Diante dos fatos, três homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O local da invasão passou por perícia técnica para registrar os danos materiais causados durante o arrombamento.