Motocicleta é alvo de vandalismo e furto em frente estabelecimento em Vilhena

Uma motocicleta foi alvo de furto e vandalismo na madrugada deste domingo, 26 de abril, enquanto estava estacionada em frente a um estabelecimento comercial em Vilhena. O crime ocorreu por volta das 02h.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima havia estacionado sua Honda CG 150 Fan de cor prata para entrar no local.

Ao retornar para buscar o veículo, constatou que o capacete, que estava acoplado à moto, havia sido subtraído. Além do furto, o proprietário encontrou o tanque de combustível amassado e um dos pneus furado.

O responsável pelo estabelecimento verificou as imagens do sistema de monitoramento interno, que registraram o momento em que um homem, ainda não identificado, se aproximou do veículo, cometeu o furto e fugiu em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o registro da ocorrência. As imagens devem auxiliar as autoridades na identificação do autor do crime e dos danos causados ao patrimônio da vítima.