Motocicleta estacionada na Avenida Paraná é furtada durante a madrugada em Vilhena

Uma motocicleta foi furtada nas primeiras horas da manhã de sábado, 25 de abril, enquanto estava estacionada na Avenida Paraná, em Vilhena.

O crime ocorreu entre o início da madrugada e o amanhecer, aproveitando-se do momento em que a proprietária estava em um estabelecimento local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou à Polícia Militar que estacionou sua Honda CG Fan 160, de cor preta e placa QBI-7J47 (Sapezal/MT), por volta de 01h. Ao retornar para buscar o veículo, por volta das 06h, constatou que ele havia sido subtraído.

A guarnição da Rádio Patrulha colheu os dados e repassou as informações para as demais equipes de serviço, que realizaram diligências e patrulhamentos por possíveis rotas de fuga.

Até o momento, a motocicleta não foi localizada e nenhum suspeito foi detido. O caso foi registrado para que as investigações sejam iniciadas.