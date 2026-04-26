Motoneta é furtada na madrugada em Vilhena; vítima esqueceu chave na ignição

Uma motoneta Honda Biz 110i foi furtada na madrugada deste domingo, 26 de abril, em frente ao Estádio Municipal de Vilhena. O crime ocorreu por volta das 03h, enquanto acontecia uma festa no local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a jovem que utilizava o veículo relatou à Polícia Militar que estacionou a motoneta nas proximidades do estádio.

Ao retornar para buscá-la, percebeu que o veículo havia sido furtado. Ela informou ainda que havia esquecido a chave na ignição, o que facilitou a ação dos criminosos.

A guarnição da Rádio Patrulha realizou patrulhamento pelas imediações e rotas de fuga, mas, até o momento, a motoneta não foi localizada.

O boletim de ocorrência foi registrado para que as investigações sejam iniciadas e o veículo possa ser recuperado.