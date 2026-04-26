“Projeto é do prefeito e o vereador que leva a culpa”, diz parlamentar ao comentar matéria do EXTRA envolvendo professores em Chupinguaia

O vereador Ederson Luiz Fassicolo (PL), conhecido como Eder da Van, manifestou-se em comentário enviado à redação do site Extra de Rondônia sobre uma matéria que tem gerado polêmica no município de Chupinguaia.

A controvérsia envolve o protesto de professores, que ameaçam paralisar as atividades na rede de ensino municipal. A mobilização é motivada por um projeto aprovado pelos parlamentares na última sessão ordinária, que trata de alterações no Estatuto do Servidor, no Plano de Carreira do Magistério e na aplicação do piso nacional da categoria (leia mais AQUI).

Nas redes sociais, o movimento ganha força com a divulgação de uma campanha que utiliza imagens de vereadores da cidade, associando-os diretamente à aprovação do projeto. A mobilização mantém um tom de cobrança e reforça o lema de que “a educação não esquece”.

O Extra de Rondônia limitou-se a relatar os fatos, publicando tanto a posição do Sindicato dos Servidores — que convocou assembleia para deliberar sobre uma possível greve — quanto a resposta do Legislativo.

Em sua mensagem ao site, Eder da Van afirmou que “o projeto é do prefeito e o vereador que leva a culpa”.

Ele acrescentou ainda: “quando aprovamos projetos que aumentam o salário, ninguém fala nada, mas quando é tirado alguma coisa, parece que isso é normal”.

O caso segue gerando debate e dividindo opiniões no município.