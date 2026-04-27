 Colisão entre motocicletas mobiliza PM e Corpo de Bombeiros em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na noite de domingo, 26 de abril, na Avenida Brasil, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A colisão deixou vítimas feridas, que receberam os primeiros socorros de um enfermeiro que passava pelo local antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma das motocicletas trafegava pela Avenida Brasil, no sentido à Avenida Paraná quando foi surpreendida pela segunda moto.

Segundo relatos de populares e a confirmação de uma das partes envolvidas, o choque ocorreu no momento em que o segundo veículo, que estava estacionado à margem da via, iniciou o deslocamento e acabou colidindo com a motocicleta que passava.

A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos de praxe no local. Em seguida, a Polícia Militar deslocou-se ao Hospital Regional, onde uma das condutoras confirmou a dinâmica do acidente.

Embora não apresentasse lesões externas visíveis, ela relatou fortes dores abdominais e sensação de mal-estar. Já o condutor da outra motocicleta não foi localizado na unidade de saúde, tendo se evadido antes da chegada dos policiais.

Durante a identificação dos envolvidos, os militares constataram que a condutora que permaneceu no hospital não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da irregularidade, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis. As motocicletas foram entregues a pessoas autorizadas e o caso foi registrado para as devidas providências legais.