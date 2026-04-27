Em visita ao EXTRA, Adailton Fúria comenta pré-campanha e aposta em experiência na gestão de Cacoal para chegar ao governo de RO

Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, dia 27 de abril, o atual prefeito de Cacoal e pré-candidato ao Governo do Estado, Adailton Fúria (PSD), concedeu uma entrevista exclusiva para falar de sua visita ao município de Vilhena e detalhar seus planos políticos.

Com o foco voltado para a proximidade com o eleitor e o conhecimento profundo das demandas regionais, Fúria tem percorrido o estado em uma intensa agenda de visitas.

Durante a conversa, o gestor destacou que sua caminhada busca ouvir lideranças e a população local para diagnosticar as necessidades específicas de cada região, reforçando que sua trajetória como vereador, deputado estadual e prefeito o credencia para assumir o Executivo Estadual com foco em resultados.

EXTRA DE RONDÔNIA: Como está sendo conduzida a sua pré-campanha pelo estado de Rondônia?

ADAILTON FÚRIA: Está sendo uma caminhada muito corrida, com o objetivo claro de visitar todos os municípios e conversar com lideranças, vereadores e prefeitos. O estado de Rondônia é grande e diverso; cada região tem uma demanda diferente. Ao visitar, você consegue sentir a necessidade real do povo, seja em rodovias estratégicas como a 421 ou naquelas que foram recentemente federalizadas, como a 080. É onde o poder político precisa chegar e atuar de forma firme.

EXTRA – O que você percebe que o eleitor mais cobra hoje do político?

FÚRIA: O que o eleitor mais cobra é a presença. É através da presença do político que eles conseguem externar as necessidades reais. O homem do campo, por exemplo, cobra estradas e o braço forte da Emater, que hoje está sucateada. As estradas vicinais estão recuperadas, mas não pavimentadas, o que é um anseio do produtor. O cidadão quer olhar no olho do governante e dizer do que precisa. O próximo governador tem o papel fundamental de estar presente.

EXTRA – Você afirma estar preparado para o cargo de governador. O que sustenta essa confiança?

FÚRIA: Minha trajetória de vida e minha experiência na gestão pública me habilitam. Comecei a trabalhar aos 10 anos e já fui vereador, deputado estadual e prefeito reeleito com quase 90% de aprovação. Você só atinge esse nível de aprovação se tiver entrega de resultados, algo que fizemos com muita sabedoria mesmo em momentos críticos, como a pandemia e mudanças de governo.

EXTRA – Como fica a questão da vice na chapa e o seu relacionamento dentro do partido?

FÚRIA: A definição de vice é algo que geralmente só se consolida nas convenções; antecipar esse processo é arriscado. Sobre o PSD, eu já sou pré-candidato há quatro anos, muito antes de o atual governador ingressar na sigla. Permaneço no partido porque ele me garante a legenda para disputar o governo e me dá liberdade para caminhar de acordo com as minhas convicções, sem me cobrar ou impor condutas.

EXTRA – Quais são os seus planos para as áreas de saúde e segurança pública?

FÚRIA: Na saúde, temos o know-how de quem fez uma revolução em Cacoal, organizando unidades que são referência. Na segurança, o foco será combater o avanço das facções, inclusive no Cone Sul, que é a porta de entrada do estado. Isso acontece pela ausência do Estado e falta de efetivo. Além de contratar, precisamos motivar o servidor. Em Cacoal, demos uma recomposição salarial de 58%. Não se faz segurança com robô ou totem; se faz com polícia na rua, inteligência e valorização de quem está na linha de frente, como os praças.

EXTRA – Qual mensagem você deixa para a população rondoniense?

FÚRIA: Deixo uma mensagem de esperança. É possível acreditar no novo e colher os frutos da nossa terra. Sou nascido em Rondônia, assim como meus filhos e minha esposa. O estado precisa apostar nos filhos da terra. Minha experiência nos três níveis — municipal, legislativo e executivo — me permite conhecer a base e saber como dialogar com a Assembleia Legislativa para entregar a Rondônia que o cidadão merece.