Justiça Eleitoral constata alto número de pendências e amplia atendimento no feriado, sábado e domingo para regularização em Vilhena

A Justiça Eleitoral realizará um mutirão de atendimento neste fim de semana com o objetivo de regularizar a situação de eleitores no município de Vilhena.

De acordo com comunicado do juiz eleitoral Andresson Cavalcante Fecury, encaminhado à redação do Extra de Rondônia, a ação faz parte de uma campanha intensiva voltada ao fechamento do cadastro eleitoral, que ocorrerá na próxima quarta-feira, 6 de maio.

Segundo a Justiça Eleitoral, apesar dos esforços já realizados para disponibilizar os serviços relacionados ao cadastro, ainda é considerado alto o número de títulos eleitorais com pendências no município.

Diante disso, o cartório eleitoral funcionará em horários especiais para atender a população. O atendimento ocorrerá nesta sexta-feira (1º de maio), feriado, e no sábado (2), das 8h às 14h. Já no domingo (3), o funcionamento será das 8h às 12h.

“Todos os eleitores com pendências junto à Justiça Eleitoral devem comparecer para regularizar sua situação”, destaca o comunicado.