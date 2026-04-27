Morador aciona polícia por perturbação do sossego causada por latidos de cães em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada no começo da madrugada de domingo, 26 de abril, para averiguar uma ocorrência de perturbação do sossego na Rua Viviane Pereira de Moraes, situada no bairro Tancredo Neves, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o solicitante informou que há cerca de três meses sofre com o barulho contínuo proveniente da residência vizinha.

Segundo o relato, os latidos frequentes de diversos cães têm causado incômodo significativo e afetado a tranquilidade de sua moradia.

No local, os policiais constataram a presença de dois animais presos por correntes. No entanto, o responsável pela residência não foi localizado no momento da averiguação.

Devido à ausência do morador, a equipe policial orientou o reclamante a buscar uma solução amigável diretamente com o vizinho em um momento oportuno, visando resolver o conflito antes de recorrer a medidas judiciais ou administrativas.