PM recupera capacete e prende envolvidos por furto e receptação em Vilhena

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de um capacete furtado e na detenção de envolvidos pelos crimes de furto e receptação em Vilhena.

O caso, que teve desdobramentos na noite de domingo, 26 de abril, esclareceu um crime de furto acompanhado de vandalismo ocorrido durante o fim de semana.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o furto aconteceu na madrugada de domingo, quando uma motocicleta Honda CG 150 Fan estava estacionada em frente a um estabelecimento comercial.

Imagens do sistema de monitoramento registraram o momento em que o autor se aproximou, subtraiu o capacete e vandalizou o veículo, amassando o tanque de combustível e furando um dos pneus.

A identificação do suspeito teve início ainda no domingo, quando uma guarnição da Patrulha Reforço abordou o homem em atitude suspeita nas proximidades de um evento de rodeio.

Na ocasião, ele demonstrou nervosismo excessivo e apresentou versões falsas sobre a origem do capacete que carregava, chegando a contar com o apoio da esposa para tentar enganar os militares.

Contudo, após novas diligências, a polícia localizou o suspeito novamente. Ele acabou confessando a prática do furto e revelou ter vendido o acessório por R$ 150,00 a um morador do bairro Assossete.

Os militares foram até o endereço do comprador, que entregou o objeto e admitiu ter visto em redes sociais que o item era produto de crime, mas, ainda assim, optou por mantê-lo em sua posse.

A vítima compareceu à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e reconheceu o capacete.

O proprietário relatou ainda que, além dos danos ao tanque e ao pneu, o criminoso tentou deslocar a motocicleta do local original.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para as providências legais cabíveis e o bem foi restituído ao dono.