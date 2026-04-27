Vereador rebate Santa Casa, diz que não foi convidado e sequer tinha conhecimento de reunião em Vilhena

Em nota encaminhada à redação do Extra de Rondônia, o presidente da Câmara de Vilhena, Celso Machado (PL), rebate informações da Santa Casa de Chavantes.

Através de sua assessoria de imprensa, a entidade afirmou que o parlamentar não participou de reunião entre representantes da Saúde para defender os médicos (leia mais AQUI).

Contudo, Celso disse que não foi convidado e sequer tinha conhecimento do encontro.

>>> LEIA ABAIXO A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação à matéria publicada, venho a público esclarecer, de forma firme e transparente, pontos importantes acerca da minha atuação.

Minha posição sempre foi, e continuará sendo, pautada na defesa intransigente do interesse do povo, bem como dos trabalhadores e empresários que prestam serviços e dependem desses recursos para sustentar suas famílias. Esse é o compromisso que norteia cada posicionamento que assumo.

Quanto à reunião mencionada, é fundamental deixar absolutamente claro que não fui convidado e sequer tinha conhecimento de sua realização. Portanto, qualquer tentativa de atribuir minha ausência a desinteresse ou omissão não condiz com a verdade dos fatos.

Cabe ainda ressaltar que, em um cenário de responsabilidade e respeito, não haveria sequer necessidade de reuniões dessa natureza, bastando que cada parte cumprisse rigorosamente suas obrigações contratuais.

Reafirmo que, independentemente de pressões ou tentativas de intimidação, seguirei atuando com firmeza, responsabilidade e coerência. Não abrirei mão de defender a verdade e, acima de tudo, os interesses da população que represento.

Seguirei vigilante, cobrando soluções concretas e trabalhando para que os serviços essenciais funcionem com a dignidade que nossa gente merece.

Dr. Celso

Presidente da Câmara Municipal de Vilhena